Донецк, 4 июля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли города Горловка и Ясиноватая, а также населённый пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Новобахмутовки со стороны ВСУ был зафиксирован в 12:35 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено 10 снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что 12:52 киевские боевики выпустили три мины калибра 120 мм по Горловке и в 13:30 — пять снарядов калибра 152 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник главы Чечни Апты Алаудинов рассказал, что на территории города Лисичанск продолжается «зачистка» территории.