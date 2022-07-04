Анапа, Краснодарский край, , 13:58 — REGNUM Ещё 20 детей-спортсменов из Донецкой Народной Республики прибыли в Краснодарский край на отдых, сообщили в пресс-службе администрации региона 4 июля.

Летний лагерь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Спортсмены-легкоатлеты в возрасте от десяти до 15 лет, а также два тренера прибыли в Анапу поездом из Ростова-на-Дону. Отдыхать они будут в детском санаторно-оздоровительном комплексе «Родник» в селе Сукко — в течение 21 дня. Отдых оплачивается за счёт средств бюджета Краснодарского края.

Дети смогут тренироваться на базе здравницы, отдыхать и участвовать в мероприятиях лагеря.

Всего сейчас в девяти черноморских здравницах региона на отдыхе находятся 484 ребенка из ДНР и ЛНР.