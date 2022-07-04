Москва, 4 июля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Объявленные властями Болгарии российские дипломаты покинули эту страну прибыли в Москве, сообщило 4 июля российское посольство в Болгарии.

Флаги России и Болгарии

«Да, они уже прибыли в Москву. Вчера двумя рейсами они прилетели в Москву», — сообщили РИА Новости в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля Болгарию покинули 70 российских дипломатов и технических сотрудников посольства и консульских служб РФ в Софии, Варне и Русе. Они были обвинены в шпионской и подрывной деятельности.

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