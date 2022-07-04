Пенза, 4 июля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Пензе на базе Дома молодежи торжественно открыли центр профилактики деструктивного поведения «Двор». Пензенская область стала первым в стране регионом, где реализуется президентская программа «Подростки России», сообщает 4 июля пресс-служба регионального минобразования.

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Проект по профилактике безнадзорности и нарушений закона со стороны подростков был инициирован уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Центр площадью 150 кв. метров рассчитан на детей в возрасте 12-18 лет. Здесь ребятам окажут необходимую психологическую поддержку и научат зарабатывать. В центре организованы пять процессов, при выполнении которых дети будут получать местную валюту, а затем обменивать ее на небольшие товары.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области для профилактики подростковой безнадзорности планируют внедрить систему наставничества.

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