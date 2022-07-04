Москва, 4 июля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Все военнослужащие, которые отличились в ходе спецоперации на Украине, достойны государственных наград. Об этом президент России Владимир Путин заявил 4 июля на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Kremlin.ru Владимир Путин

Он отметил, что военнослужащие, которые добились победы на луганском направлении, должны «отдохнуть, нарастить свои боевые возможности».

«Прошу вас также представить к госнаградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе этих боевых действий», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу лично доложил Путину, что освобождение Луганской Народной Республики от киевских сил завершено. За две недели окружены и ликвидированы украинские группировки в Горском котле, освобождены 25 населённых пунктов и один из крупнейших городов республики — Лисичанск.

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