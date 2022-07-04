Донецк, 4 июля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Донецка, применив реактивную систему залпового огня «Ураган». Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Gov.ua РСЗО «Ураган»

В 12:35 в представительстве зафиксировали атаку с позиций в населённом пункте Ленинское. По посёлку шахты имени Гагарина в Горловке боевики выпустили три мины калибра 120 мм.

В 12:40 с позиций в Соловьёво был нанесён удар с применением РСЗО «Ураган». Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет.