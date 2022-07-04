Москва, 4 июля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. На территории города Лисичанск продолжается «зачистка» территории. Об этом 4 июля сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«В городе идут зачистки, идёт проверка паспортного режима, проверяются все подвальные, чердачные помещения», — сказал Алаудинов.

Военнослужащий отметил, что Лисичанск является крупным городом, поэтому зачистку нельзя будет завершить за день или два. Также он отметил, что Лисичанск буквально завален трупами украинских солдат и разбитой военной техникой киевского режима.

«В общей сложности есть большое количество трупов, брошенной техники, оснащения. Эти горе-вояки даже свое вооружение побросали», — заявил помощник главы Чечни.