Герат, Афганистан, 4 июля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Герат сообщили Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали владельцам спортзалов не разрешать мужчинам заниматься спортом в одно время с подростками до 18 лет, «потому что это их будет провоцировать».

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Собеседники телеканала добавили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также запретили проигрывание музыки и размещение фотографий спортсменов в клубах.

В то же время «Радио Навруз» сообщило, что департамент министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока в провинции Герат предупредил владельцев фитнес-клубов, что, если они не будут координировать свою деятельность с шариатом, «владелец клуба будет арестован и приговорён к наказанию».

Войдя в Кабул, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели строгие правила против различных слоев общества. Уже 289 дней ученицам средних школ Афганистана не разрешается продолжать учёбу. Женщины столкнулись с жёсткими ограничениями в сфере занятости, общественной и политической деятельности.

План разделения юношей и девушек уже реализован министерством по поощрению добродетели и предотвращению порока в аудиториях университетов, ресторанах и городских парках. Министерство также приказало владельцам отелей не допускать включения музыки во время свадебных церемоний.

Также были опубликованы отчёты, которые показывают, что работа женских бань была приостановлена в разных провинциях, а министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока потребовало от портных не снимать мерок с женщин.

Парикмахеров также предупредили, чтобы они не брили мужчинам бороды и не стригли их «на западный манер».