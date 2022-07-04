Екатеринбург, 4 июля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Исторический сквер от улицы Ленина до Малышева закроют для пешеходов. Здесь в ближайшее время начнётся реконструкция, сообщила журналистам председатель Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Алексей Колчин ИА REGNUM Люди в Историческом сквере

Чиновница рекомендовала горожанам воздержаться от прогулок по Плотинке на время реконструкции, которая завершится в ноябре. По словам Благодатковой, значительно внешний облик сквера не изменится. Главная задача — сохранить аутентичную внешность. Предполагается, что специалисты сохранят историческое мощение. При этом заменят только сколотые и сломанные гранитные плиты. Остальные уложат на современное основание.

Стоимость работ по благоустройству сквера составила 150 млн рублей. Из них 53 млн рублей выделены из областного бюджета. Оставшуюся часть суммы взял на себя муниципалитет