Кишинёв, 4 июля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Антикоррупционная прокуратура Молдавии предъявила обвинения по делу о «краже миллиарда» главе Национального банка республики (НБМ) Дорину Дрэгуцану. Об этом 4 июля сообщат пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Сообщается, что обвинение также предъявлено двум бывшим заместителям главы Нацбанка: Иону Стурзу и Эмме Табырце. В деле выделили эпизод, по которому всех троих обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения.

«В течение 2014 года председатель НБМ, а также два его заместителя, как лица, связанные с преступной организацией, устранили препятствия и предоставили необходимые инструменты для хищения денежных средств, имеющихся в распоряжении банков Unibank, Banca Socială и Banca de Economii», — говорится в сообщении.

По версии следователей, в хищении денег участвовало несколько преступных групп, которыми якобы руководил бывший глава Демократической партии Молдавии, спикер парламента республики Владимир Плахотнюк.

Напомним, в 2014 году из трёх молдавских банков незаконно был выведен $1 млрд. Следствие по делу продолжается, результатов пока нет.