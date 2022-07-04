Санкт-Петербург, , 14:02 — REGNUM При запуске в Петербурге нового трамвайного маршрута от станции метро «Купчино» до жилого района Славянка в Пушкинском районе предпочтение отдадут транспорту отечественного производства. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Трамвай в Петербурге Gov.spb.ru

ООО «БалтНедвижСервис» для проекта трамвайной линии закупит машины и оборудование российского производства. Соответствующее соглашение о партнёрстве с ГК «ИТЭЛМА» (разработка и производство электроники) было подписано на ПМЭФ-2022. Движением трамваев, а также оплатой проезда и безопасностью, будет управлять автоматизированная система обслуживания пассажиров.

Стоит отметить, что между Купчино и Славянкой будут следовать современные трамваи с информационным табло. А для обслуживания транспорта построят отдельное депо.

Как отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своём Telegram-канале, добраться до поселка Шушары можно будет за 15 минут, а путь до Славянки составит 35 минут. Трамваи будут ходить с интервалом в пять минут.

Напомним, что строительство трамвайной линии начнут в конце 2022 года. Запуск первого этапа планируют осуществить в 2023 году, а полностью завершить строительство участка — в 2024 году.

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