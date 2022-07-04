Дамаск, , 14:04 — REGNUM Вооружённые силы Турции направили дополнительные войска в северную Сирию. Об этом сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Военнослужащий армии Турции ResoluteSupportMedia

По данным журналистов, армейская колонна пересекла сирийскую границу утром 4 июля и направилась в сторону города Манбидж, который находится под контролем курдских партизан.

Также сообщается о прибытии дополнительных сил в район города Африн и ряд других населённых пунктов на севере сирийской провинции Алеппо. По данным журналистов, к линии разграничения также прибывают подразделения правительственных сирийских войск.

Ранее власти Турции сообщили о намерении провести на севере Сирии масштабную военную операцию, направленную против курдских партизан из «Сирийских демократических сил».