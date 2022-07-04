Джакарта, , 13:51 — REGNUM Генеральный консул Индонезии в Джидде (Саудовская Аравия) Эко Хартоно дал объяснение визовым проблемам, из-за которых 46 индонезийских паломников были репатриированы, сообщает CNN Indonesia.

Хадж Al Jazeera English

По словам консула, визы 46 паломникам были выданы министерством иностранных дел Саудовской Аравии. Индонезийское министерство по делам религий не имеет доступа к этим визам.

Эта проблема оказалась в центре внимания после того, как 46 граждан Индонезии не смогли совершить паломничество.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) стали самыми быстрыми переговорами о партнерстве, которые могут быть реализованы.

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