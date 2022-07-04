Саудовская Аравия репатриировала 46 индонезийских паломников
Джакарта, 4 июля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Генеральный консул Индонезии в Джидде (Саудовская Аравия) Эко Хартоно дал объяснение визовым проблемам, из-за которых 46 индонезийских паломников были репатриированы, сообщает CNN Indonesia.
По словам консула, визы 46 паломникам были выданы министерством иностранных дел Саудовской Аравии. Индонезийское министерство по делам религий не имеет доступа к этим визам.
Эта проблема оказалась в центре внимания после того, как 46 граждан Индонезии не смогли совершить паломничество.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) стали самыми быстрыми переговорами о партнерстве, которые могут быть реализованы.