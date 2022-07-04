Донецк, 4 июля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по Петровскому району Донецка. Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 12:45 с позиций в Красногоровке был обстрелян Петровский район Донецка. Всего боевики выпустили шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел киевских боевиков попала Еленовка.