Пекин, , 13:50 — REGNUM Соединённым Штатам необходимо перестать очернять китайскую космическую программу. Об этом 4 июля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь China News Service

«Некоторые официальные лица из США непрерывно клевещут на нормальную и рациональную космическую деятельность Китая. Китайская сторона решительно выступает против подобного рода безответственных высказываний», — сказал, комментируя заявления главы американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билла Нельсона о том, что Китай может произвести высадку на Луне и якобы сразу объявить её своей территорией.

Также китайский дипломат отметил, что Пекин всегда выступал за мирное использование космоса и против гонки вооружений в нём.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская госкорпорация готова развивать сотрудничество с Китаем по лунной программе.