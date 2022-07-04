Каховка, Украина, 4 июля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко провел совещание в одной из школ в Каховке в Херсонской области, сообщает 4 июля телеграм-канал WarGonzo.

Premier.gov.ru Сергей Кириенко

«Обсуждались вопросы начала нового учебного года, потребности учеников и педагогов Херсонской области», — пишет телеграм-канал.

Также по сложившейся традиции были посещены магазины и аптеки Каховки, жители города высказали пожелания Кириенко, а решение этих вопросов взяли на контроль власти района.