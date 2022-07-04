Москва, 4 июля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В период с 24 по 28 ноября 2022 года в Коми пройдут первые молодежные Арктические Дельфийские игры. Местами проведения мероприятий были выбраны города Сыктывкар и Воркута. Об этом сообщает официальный сайт российских Дельфийских игр.

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Мероприятия проводятся с целью выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи, содействия сохранению и развитию национальных культур, самобытного культурного достояния стран Арктической зоны, формирования нравственных ценностей среди молодежи, поощрения межкультурного диалога и многого другого.

«В ноябре этого года наша республика будет принимать первые молодежные Арктические Дельфийские игры. Активно готовимся, чтобы провести достойно, на высоком уровне, потому что Красноярск поднял планку очень высоко. Игры проведем ярко, красиво», — об этом в соцсети «Вконтакте» сообщил глава республики Владимир Уйба.

Отметим, что Дельфийские игры России — ежегодные соревнования для творчески одаренных детей и молодежи страны. В конкурсную и фестивальную программу нынешних игр входят соревнования в 10 номинациях.

Как сообщало ИА REGNUM, молодые деятели искусств ежегодно соревнуются в рамках Дельфийских игр в России с 1999 года. Игры проходят в разных городах России.

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