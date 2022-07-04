Сеул, 4 июля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали три человека. Об этом 4 июля сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 4 июля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 069 257 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили десять человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 630 796 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 17 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 375 372 человека.

Среди лиц старше 60 лет четвертую дозу вакцины получили 46 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 6253 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 395 864.

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