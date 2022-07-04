Донецк, 4 июля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел киевских боевиков попала Еленовка. Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 12:15 нанесён удар с позиций в Новомихайловке. По Еленовке выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования совершили обстрел Петровского района Донецка.