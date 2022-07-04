Тамбов, 4 июля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Тамбовской области 4 июля выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 507 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 114 тыс. 468 пациентов, в том числе один — за последние сутки.

За весь период скончались 2439 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.