Москва, 4 июля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Администрация президента не занимается организацией и проведением призыва в армию. Об этом 4 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о задержании вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Здесь не может быть человеческих комментариев, ведь есть закон. Эмоциональные рассуждения вряд ли уместны», — цитирует Пескова «РБК Спорт».

Он добавил, что администрация президента не занимается организацией и проведением призыва, поэтому вопрос о Федотове нужно задавать Министерству обороны РФ.

Ранее сообщалось, что Федотова задержали в Санкт-Петербурге и доставили в Североморск Мурманской области для прохождения службы на архипелаге Новая Земля. Позже адвокат Алексей Пономарёв опроверг информацию о том, что хоккеист находится в Североморске. Тем не менее появилась информация о том, что Федотов будет проходить службу в Северодвинске (Архангельская область) и ему уже присвоили звание рядового.