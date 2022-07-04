Кизлярский район, Дагестан, , 13:44 — REGNUM В Дагестане выявлены факты получения взяток бывшим и. о. начальника отдела пособий семьям с детьми управления соцзащиты населения в Кизлярском районе. Сразу шесть уголовных дел возбудил против него Следственный комитет по региону, после того как оказалось, что он требовал до 50 тыс. рублей от родителей за восстановление их прав на получение пособий на детей в возрасте от трех до семи лет.

Взятка Prokuror-kaluga.ru

Как сообщили в пресс-службе СКР по региону в декабре 2021 года и январе 2022 года к чиновнику обратились шестеро родителей, которым отказали в получении ежемесячных денежных выплат на ребенка. Он решил заработать на них, потребовав заплатить от 20 до 50 тыс. рублей за положительное решение вопроса.

«Потерпевшие, опасаясь высказанных угроз, согласились и перевели по указанию подозреваемого на банковскую карту родственника последнего требуемую от них денежную сумму», — сообщили подробности мошенничества в СК.

Ранее в отношении данного чиновника уже было возбуждено уголовное дело о взятке, его заключили под стражу.