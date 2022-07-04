Рязань, 4 июля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки в ковид-госпитали направлено четыре новых пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в федеральном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 20 человек.

Https://www.volgograd.ru Палата инфекционной больницы

С начала пандемии в Рязанской области коронавирус выявлен у 122 490 жителей. Справился с заражением 118 451 человек.

В летальной статистике за сутки без изменений — от осложнений скончались 3 408 пациентов.