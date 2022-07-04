Барнаул, 4 июля, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Российские города становятся комфортнее благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда». По всей стране благоустраивают дворы, парки, детские и спортивные площадки. Например, в Барнауле за 2022 год намерены отремонтировать 65 дворов. Уже заасфальтированы дворовые территории и установлены новые детские площадки в самых густонаселённых районах города — Индустриальном и Ленинском по 20 адресам.

Мэрия Барнаула Детская площадка

«Нацпроект позволяет менять кардинальным образом облик города, его микрорайонов. Это уникальный инструмент для решения общегородских проблем», — отметил глава города Вячеслав Франк.

Ещё по 13 адресам благоустройство дворов по национальному проекту «Жилье и городская среда» продолжается. Во дворах ведутся демонтажные работы, выемка грунта, завоз материалов. Рабочие устанавливают поребрики и бордюр, ведут подготовку к асфальтированию проездов и тротуаров.

Лидером по количеству дворов, которые будут благоустроены в 2022 году, является Индустриальный район. Здесь запланированы работы сразу на 24 площадках. Двор дома по ул. Сухэ-Батора, 11 — один из них.

«В целом, условия нынешнего года позволили начать ремонты раньше обычного. Сейчас в работе остается еще десять из шестидесяти пяти дворов. В августе они будут сданы», — заверил представитель подрядной организации ООО «Патай» Андрей Багдасарян.

Напомним, что основной перечень работ включает ремонт дворовых проездов, освещение, установку скамеек и урн, оборудование парковок и обустройство тротуаров. Также на всех адресах выполняются работы, связанные с обеспечением доступности маломобильных групп населения, например, установка пандусов для входных групп в домах. Помимо этого обязательного перечня работ, при финансовом участии собственников обустроят 35 парковочных карманов и 8 контейнерных площадок, в 52 дворах появится новое игровое и спортивное оборудование.

«Обязательное требование сегодняшнего дня — благоустройство новых и существующих дворовых и общественных территорий. Благодаря национальному проекту значительно изменились подходы к этой работе. Барнаульцы активно участвуют во всех этапах реализации проекта — от обсуждения планов до приёмки готовых объектов. Мы со своей стороны оказываем им консультативную помощь, рассказываем о преимуществах проекта. И, конечно, контролируем ход ремонта», — отметил активист местного отделения «Единой России» Николай Ушаков.

Что касается качества детских площадок, то по словам эксперта тематической площадки Народного фронта «Жилье и городская среда» Константина Ветрова, осмотр игрового оборудования по регламенту должен осуществляться ежедневно:

«Хороший пример состояния детской спортивной площадки в Барнауле — в сквере на пересечении улицы Партизанской и проспекта Красноармейского. Это общественная территория с достаточно интенсивным использованием, но за ее содержанием следит специальная организация в рамках заключенного контракта. Подобную практику стоит максимально распространять».

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Жильё и городская среда» помогает созданию комфортных и безопасных дворов и общественных пространств, возможностей для досуга, прогулок с детьми, занятий спортом. Все это должно находится в шаговой доступности и в достойных условиях.