Москва, , 13:44 — REGNUM В Сети появился запись с выступления казахстанского комика Нурлана Сабурова, в котором он назвал журналистку и ведущую Ксению Собчак «лошадью». В ответ на это Собчак написала пост в своём телеграм-канале 4 июня.

Нурлан Сабуров Кадр из видеоподкаста Hustle MMA

Телеведущая подчеркнула, что Сабурову стоило «так смело и жёстко» высказываться не в её адрес, а озвучить своё отношение к спецоперации. «Ты такой смелый и «острый», а как про главное, так «у меня ипотека», — отметила журналистка.

ИА REGNUM напоминает, что во время выступлений Нурлана Сабурова в США он отказался отвечать на вопросы зрителей о его отношении к спецоперации. «У меня есть семья, вы должны понимать. У меня есть тоже свои страхи», — объяснил комик.

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