Амман, 4 июля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Правительство Иордании направило в отставку ряд чиновников, ранее занимавших руководящие посты в порту города Акаба. Об этом 4 июля сообщает Jordan 24 со ссылкой на заявление премьер-министра Иордании Бишра аль-Хасауны.

Aviad2001 Акаба

По его словам, решение было принято из-за катастрофы, произошедшей в понедельник, 27 июня. В результате взрыва баллона с хлором погибли 13 человек. Как подчеркнул Бишр ас-Хасасуна, сотрудники специальных служб проведут расследование инцидента.

Он также поручил направить в отставку начальника порта и ряд его заместителей, а также — главу судоходной службы Иордании.

«Первичное расследование показало, что при обеспечении мер безопасности при работе с опасными материалами в порту Акабы было допущено множество недостатков, причиной которых является халатность», — заявил глава правительства Иордании на заседании кабинета министров.