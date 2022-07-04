Чебоксары, , 13:43 — REGNUM В Чувашии в двух районах республики открылись памятники, посвящённые защитникам рубежей. В Козловском районе построили федеральный мемориал «Строителям безмолвных рубежей», в Моргаушском районе — монумент в честь пограничников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Памятник в честь пограничников в Моргаушском районе Чувашии https://morgau.cap.ru/

Памятник пограничникам Моргаушского района построен в районном центре — селе Моргауши. Идея установки памятного сооружения принадлежит ветеранам пограничных войск района.

Почётными гостями церемонии открытия памятника стали депутат Госсовета Чувашии Николай Угаслов, который оказал помощь в проектировании и создании монумента, а также председатели республиканских общественных организаций инвалидов войны в Афганистане и пограничников Геннадий Матвеев и Анатолий Шорников.

«За повседневными заботами и делами мы должны понимать, что наше личное усилие может и должно служить общему делу, славе, процветанию и развитию России», — подчеркнул Николай Угаслов.

В Моргаушском районе построили памятник в честь пограничников https://morgau.cap.ru/

Федеральный монумент «Строителям безмолвных рубежей» открылся возле деревни Байгулово Козловского района. Он посвящён трудовому героизму жителей в тылу Великой Отечественной войны и строительству Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода на территории Чувашии.

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