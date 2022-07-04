В Чувашии открыли памятник в честь пограничников
Чебоксары, 4 июля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Чувашии в двух районах республики открылись памятники, посвящённые защитникам рубежей. В Козловском районе построили федеральный мемориал «Строителям безмолвных рубежей», в Моргаушском районе — монумент в честь пограничников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Памятник пограничникам Моргаушского района построен в районном центре — селе Моргауши. Идея установки памятного сооружения принадлежит ветеранам пограничных войск района.
Почётными гостями церемонии открытия памятника стали депутат Госсовета Чувашии Николай Угаслов, который оказал помощь в проектировании и создании монумента, а также председатели республиканских общественных организаций инвалидов войны в Афганистане и пограничников Геннадий Матвеев и Анатолий Шорников.
Федеральный монумент «Строителям безмолвных рубежей» открылся возле деревни Байгулово Козловского района. Он посвящён трудовому героизму жителей в тылу Великой Отечественной войны и строительству Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода на территории Чувашии.
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