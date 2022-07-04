Москва, 4 июля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Спецоперация на Украине после освобождения территории ЛНР от украинских оккупантов будет продолжена. Об этом в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Сергеем Шойгу

«Группировки «Восток» и «Запад» должны выполнять свои задачи по прежнему плану», — сказал Путин.

При этом, по его словам, подразделения, участвовавшие в освобождении ЛНР, должны «отдохнуть и нарастить возможности».

Российский лидер также предложил наградить всех отличившихся участников спецоперации.