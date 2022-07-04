Горловка, ДНР, , 13:56 — REGNUM Обстрел Горловки украинскими войсками стал причиной ранения мирного жителя. Об этом говорится 4 июля в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.

Горловка после артобстрела Mstyslav Chernov

Мирный житель, уточнили в штабе, пострадал на улице Советской армии при обстреле города вооружёнными формированиями Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Горловки Иван Приходько рассказал о ранении трёх человек при обстреле ВСУ посёлка Гольмовский. Пострадали две женщины и мужчина, сотрудник МЧС.

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