Донецк, , 13:39 — REGNUM Украинские нацисты произвели обстрел нескольких населённых пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Ураган» Mil.ru

Уточняется, что в 12:35 киевские боевики выпустили по Горловке три мины калибра 120 мм и в 12:40 — восемь ракет из реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган» по Киевскому району Донецка.

Кроме того, указывается, что в 12:50 ВСУ подвергли обстрелу населённый пункт Еленовка, выпустив по нему шесть снарядов калибром 122 мм, а в 12:55 и в 13:05 дважды выпустили по пять снарядов калибра 122 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые украинские формирования совершили обстрел Петровского района Донецка.