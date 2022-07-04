Углич, Ярославская область, , 14:00 — REGNUM В Угличе Ярославской области администрация попыталась через суд продать квартиру местного жителя из-за того, что он устроил в ней склад отходов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Угличского районного суда.

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В суд обратилась администрация Углича с требованием о прекращении права собственности мужчины на квартиру с последующей продажей помещения с открытых торгов и выплатой вырученных средств ответчику. В обосновании требований представитель истца пояснил, что ответчик занимается «собирательством».

«Приносит с помойки в квартиру всякий хлам в виде одежды, оконных рам, продуктов питания. Квартира ответчика расположена на первом этаже. Запах из квартиры распространяется на лестничную площадку, а также по всему подъезду. Соседи обращались к нему с просьбой навести порядок в квартире, однако он на данные просьбы не реагирует. В один период времени очистить квартиру от хлама помогала мать ответчика, но впоследствии и она отказалась этим заниматься», — сообщается в судебном решении.

При этом в жилнадзор власти не обращались, один раз выдавали мужчине предупреждение. При посещении квартиры собственника не застали, однако смогли оценить обстановку.

«Дверь в его квартиру была закрыта, но не заперта. С членами комиссии, они окрыли дверь квартиры, сняли обстановку в квартиры с помощью смартфона, внутрь квартиры не проходили. В квартире ответчика стоит стойкий запах свалочного газа, всё пространство квартиры, которое они могли увидеть, было заставлено различными вещами», — приводятся детали визита властей в квартиру мужчины.

Администрация уточнила, что другого выхода для разрешения ситуации, кроме как продажи квартиры с открытых торгов, не видит. Такая возможность предусмотрена законом, но суд властям отказал. Судья пояснил, что администрация не представила достаточных доказательств того, что хозяин использует квартиру не по назначению, ущемляя права других жильцов.

«Наличие же в квартире ответчика различных вещей, которые он туда приносит, само по себе не может являться основанием для применения ст. 293 ГК РФ и прекращении права собственности ответчика на квартиру, возложении обязанности продажи жилого помещения с публичных торгов», — разъяснил суд.

Сам ответчик в суд не явился.