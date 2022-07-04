В Угличе власти пытались выселить устроившего в квартире свалку жителя
Углич, Ярославская область, 4 июля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области администрация попыталась через суд продать квартиру местного жителя из-за того, что он устроил в ней склад отходов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Угличского районного суда.
В суд обратилась администрация Углича с требованием о прекращении права собственности мужчины на квартиру с последующей продажей помещения с открытых торгов и выплатой вырученных средств ответчику. В обосновании требований представитель истца пояснил, что ответчик занимается «собирательством».
При этом в жилнадзор власти не обращались, один раз выдавали мужчине предупреждение. При посещении квартиры собственника не застали, однако смогли оценить обстановку.
Администрация уточнила, что другого выхода для разрешения ситуации, кроме как продажи квартиры с открытых торгов, не видит. Такая возможность предусмотрена законом, но суд властям отказал. Судья пояснил, что администрация не представила достаточных доказательств того, что хозяин использует квартиру не по назначению, ущемляя права других жильцов.
Сам ответчик в суд не явился.