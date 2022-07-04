Москва, 4 июля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР от украинских оккупантов. Соответствующее заявление он сделал в ходе очной встречи с верховным главнокомандующим.

Официальное интернет-представительство президента России Встреча Владимира Путина с Сергеем Шойгу

По его словам, потери ВСУ за две недели составили 5469 человек, из них более двух тысяч — безвозвратные.

Также он отметил, что военные занимаются разминированием территории Лисичанска.