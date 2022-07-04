Нур-Султан, 4 июля 2022, 13:38 — REGNUM Алма-Ату объявили с 4 июля «жёлтой» зоной с точки зрения заражения коронавирусом. Об этом сообщил представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля минздрава Казахстана Ержан Байтанаев.
Он добавил, что главный санитарный врач республики готовит постановление о введении «жёлтой» зоны на территории всей страны. Какие начнут действовать ограничения, будет указано в этом же документе.
Стоит отметить, что Казахстане за последние сутки выявили 158 случаев заражения коронавирусом. Из них 88 в — Алма-Ате, 35 — в Нур-Султане.
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