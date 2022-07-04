Тегеран, , 13:38 — REGNUM Соединенные Штаты стремится получить инструменты, которые позволили бы ей оказывать давление на Иран в рамках будущего соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил советник делегации переговорщиков от Тегерана Мохаммад Маранди.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Разумеется, американская сторона хочет обладать инструментами, чтобы в будущем использовать их для давления на Иран, а Иран хочет, чтобы таких инструментов у США не было», — сказал он РИА Новости.

Иран хочет, чтобы в случае «достижения соглашения, оно было бы полностью реализовано, поэтому Тегеран стремится заключить такое соглашение, которое было бы подкреплено достаточными гарантиями со стороны США, а санкции были бы сняты таким образом, чтобы положить конец расстройству иранской экономики», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что власти Ирана серьезно настроены на достижение соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

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