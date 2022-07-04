Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге ещё два памятника деревянной архитектуры отреставрировали за частный счёт. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Дом М. В. Савинской в Павловске Пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в Санкт-Петербурге

В нормальное состояние вернулись Дом Савинской (Пуниных) и дача Шапошниковой. Отмечают, что работы на объектах нужно было проводить уже к началу XXI века. Дом Савинской на Госпитальной улице 9/20 в Павловске, памятник регионального значения, возродили для современного использования по заказу собственника Дмитрия Елизарова.

«Я рассчитывал, что можно полностью все будет сделать в течение трех лет, но оказалось, что требуется гораздо больше времени, это был мой первый опыт работы с объектами культурного наследия. Всё вместе заняло около десяти лет», — отметил Елизаров.

Другим восстановленным объектом стала дача Е. Н. Шапошниковой в посёлке Парголово. Заказ на её реставрацию направил Александр Кормилицын. Он отметил, что приобрёл здание, чтобы восстановить, когда оно было выставлено на торги.

«Здание было в убитом состоянии, здесь была практически мусорная свалка. До расселения здесь жило семь семей, которые, как могли, приспосабливали свое жилье. Перепланировки, следы пожара, огромное количество протечек, туалеты с выгребными ямами. А дом когда-то был очень красивый. Я планирую за этот летний сезон до конца благоустроить территорию, завершить отделку помещений и в конце года начать здесь жить», — заявил собственник.

Напомним, что реставрацию проведут в отношении колокольни Спаса на крови. Строительные леса установят сроком на пять лет.

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