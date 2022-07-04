Екатеринбург, , 13:37 — REGNUM Вступление Ирана и Аргентины в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) будет выгодно для России. Об этом 4 июля в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром-2022» заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Денис Мантуров Kremlin.ru

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Глава министерства добавил, что его ведомство поддерживает такую инициативу.

«Конечно, поддерживаем, — указал Мантуров. — Это взаимная индустриальная кооперация».

Глава Минпромторга России отметил, что в каждой из этих стран развита промышленность.

«И нам, конечно, это будет на руку с точки зрения обмена технологиями и налаживания новых кооперационных цепочек формирования добавленной стоимости как в тех странах, где хотелось бы создавать дополнительные производства, в том числе по компонентам», — добавил Мантуров.

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«Видим представителей этих стран в России, чтобы иметь альтернативную возможность по компонентам, сырью и материалам», — сказал российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне две страны — Аргентина и Иран — подали заявку на вступление в БРИКС. Выступая на XIV саммите глав государств этого объединения, который состоялся 24 июня, президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что его страна стремится войти в число полноправных членов группы БРИКС. Он подчеркнул, чтоАргентина является ответственным поставщиком безопасных продуктов питания и активным компонентом сферы биотехнологий и логистики.