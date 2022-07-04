Москва, , 13:33 — REGNUM Освобождение территории ЛНР является важным событием спецоперации РФ. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

«Освобождение территории ЛНР — важное событие в ходе специальной военной операции. Предвижу, что на этом фоне наши европейские «друзья», у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели, будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца. А возбужденные украинские власти — в кокаиновом восторге продолжать игру в международную поддержку и проявлять «жёсткую» решимость вернуть всё, что потеряно», — написал Медведев.

При этом он назвал такой шаг «напрасным»: «Надо было раньше думать. А сейчас Зеленскому и Ко следует вспомнить Цицерона: Abiit, excessit, evasit, erupit…».

Abiit, excessit, evasit, erupit в переводе с латыни — «ушел, скрылся, спасся, бежал».