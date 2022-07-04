Москва, 4 июля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Светлана Шатунова, вдова солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, попала в больницу после новости о его смерти. Об этом 4 июля пишет StarHit, ссылаясь на концертного директора музыканта Александра Герасимова.

Цитата из видео «Ласковый Май - Белые розы (Клип Видео 4K )» Юрий Шатунов

«У жены после известия о смерти Юры начались проблемы с сердцем, она даже в больницу была вынуждена лечь», — рассказал Герасимов. Он также добавил, что сочувствует семье Шатунова: «Как они теперь без него? Юра обеспечивал им все условия для комфортной жизни. Они жили в элитном районе Германии. Девочка осталась в очень тяжелой ситуации одна».

ИА REGNUM напоминает, что 23 июня 2022 года Юрий Шатунов скончался в карете скорой помощи от обширного инфаркта. Артисту было 48 лет.