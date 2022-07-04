Ставрополь, , 13:32 — REGNUM В Ставропольском крае за пять месяцев 2022 года направлено на развитие курортов Кавказских Минеральных Вод 107 млн рублей из средств курортного сбора. На эти средства было построено и приведено в порядок более 70 объектов, сообщили 4 июля в пресс-службе главы и правительства края.

Символ Кавминвод АО Кавказ. РФ

«За январь–май этого года благодаря курортному сбору в развитие курортов КМВ вложили свыше 107 млн рублей На эти средства спроектированы, построены, благоустроены и отремонтированы более 70 объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Исходя из того, что популярность курортов Ставрополья увеличивается, власти региона рассчитывают, что растущие объемы курортного сбора позволят и дальше благоустраивать территорию Кавминвод. Так, в первом полугодии 2022 года почти полмиллиона туристов побывали на курортах КМВ из общего числа гостей, посетивших Ставрополье, в количестве около 620 тыс. человек.