Салехард, 4 июля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 4 июля за сутки нет госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

По данным регионального оперштаба, всего в больницах с коронавирусом находятся 34 ямальца. Выздоровели за сутки в ЯНАО восемь человек. Заразились коронавирусом четыре ямальца. Среди вахтовиков COVID-19 не выявили.

С начала пандемии в ЯНАО на 4 июля зарегистрировано 137 288 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 011 человек, 1042 скончались (ни одного за сутки).