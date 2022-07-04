Донецк, 4 июля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 12:10 зафиксирован удар с позиций в Красногоровке. По Петровскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщило ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.