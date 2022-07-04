Париж, , 13:30 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон созывает совет министров, передает BFM TV.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

В кулуарах правительственных перестановок Елисейский дворец объявляет, что Эммануэль Макрон созвал первый совет министров. На этом совете затронут вопрос доверия, который премьер-министр Элизабет Борн может задать ассамблее в конце своего политического заявления, запланированного на 6 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, французский депутат Марин Ле Пен осуждает правительство, в котором «те, кто потерпел неудачу, назначаются на должности повторно».

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