Париж, 4 июля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает совет министров, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

В кулуарах правительственных перестановок Елисейский дворец объявляет, что Эммануэль Макрон созвал первый совет министров. На этом совете затронут вопрос доверия, который премьер-министр Элизабет Борн может задать ассамблее в конце своего политического заявления, запланированного на 6 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, французский депутат Марин Ле Пен осуждает правительство, в котором «те, кто потерпел неудачу, назначаются на должности повторно».

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