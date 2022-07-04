Москва, , 13:30 — REGNUM Украина способна победить Россию только в информационном пространстве. Об этом 4 июля сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Украина очень хорошо преуспела во лжи и распространении фейков в сети Интернет. Однако это никак не изменяет того, что на поле боя киевский режим терпит поражение.

«Дух у нашего противника находится на нуле и как только мы напираем на них, они отступают. Единственное место, где они у нас выигрывают — это интернет, там они побеждают, контрнаступают», — сказал Алаудинов.

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