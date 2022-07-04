Мадрид, 4 июля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Директор Института Сервантеса Луис Гарсия Монтеро посетит Нью-Дели с 6 июля по 8 июля для продвижения испанского языка в Индии, где он недавно стал одним из языков, предлагаемых для изучения в средней школе. Об этом пишет агентство EFE.

Поль Гюстав Доре. Иллюстрация к роману М.Сервантеса Дон Кихот

Монтеро также представит первый перевод «Дон Кихота» на санскрит.

В течение двух дней Гарсия Монтеро также проведет рабочие встречи с индийскими властями и встречу с латиноамериканцами, проживающими в регионе.