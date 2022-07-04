Шебалинский район, Алтай, 4 июля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Шебалинском районе Республики Алтай сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали две женщины. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

МВД Республики Алтай ДТП на Алтае

Рано утром 2 июля 33-летняя местная жительница за рулём автомобиля Toyota Corona Premio не справилась с управлением и слетела с дороги в кювет. В результате в районную больницу госпитализированы водитель, а также 30-летняя пассажирка.

«В ходе разбирательства было установлено, что женщина села за руль, не имея права управления транспортными средствами и находясь в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в ведомстве.

Против водителя возбуждено административное расследование.