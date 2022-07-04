Астрахань, , 13:28 — REGNUM В Астраханской области 4 июля выявлены 27 пациентов с коронавирусом — на два больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы два человека. Всего на территории региона выявлено 118 тыс. 77 положительных результатов исследования.

114 тыс. 473 человека выписаны после курса лечения, в том числе 13 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 16 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.